Перші у світі "живі роботи" навчились розмножуватися в невідомий науці спосіб. Що це дасть людству?

За словами вчених, це нова форма біологічного розмноження, відмінна від усіх відомих науці

Американські науковці заявили, що ксеноботи, або "живі роботи", створені з клітин африканських жаб, можуть розмножуватися.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі PNAS, повідомляє Громадське з посиланням на CNN.

Ксеноботи - це перші у світі живі роботи зі стовбурових клітин африканських кігтистих жаб. Завширшки вони менш як 1 міліметр, а на вигляд - мов маленькі краплини. Водночас ксеноботи можуть рухатися, самозцілюватися та працювати в групах. Головне призначення робота- копіювання дій та процесів людей.

Після недавнього дослідження вчені заявили, що відкрили нову форму біологічного розмноження, відмінну від усіх відомих науці, - кінетичну реплікацію на молекулярному рівні.

За словами дослідників, батько-ксенобот має С-подібну форму. Він знаходить крихітні стовбурові клітини в чашці Петрі та збирає сотні з них. А через кілька днів ця зв’язка клітин перетворюється на нового ксенобота.

"Ми довгий час вважали, що нам відомі всі способи розмноження організмів. Однак це щось інше, те, що ми раніше ніколи не бачили", - розповів співавтор дослідження Дуглас Блекістон з Університету Тафтса.

Водночас науковці кажуть, що ксеноботи не мають мозку. Вони рухаються у різних напрямках, можуть об'єднуватися і пересуватися разом, а потік з отвором посередині може переносити вантажі. А якщо розрізати ксенобота навпіл - він знову з'єднається.

На думку дослідників, ксеноботів потенційно можна буде використовувати для виконання багатьох завдань в організмі та навколишньому середовищі. Зокрема, для збору мікропластику в океанах, перевірки кореневих систем і регенеративної медицини.

Вчені наголошують, що процес розмноження контролюється і є безпечним - ксеноботи відтворюються лише в лабораторії та можуть бути легко знищені в разі потреби.

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