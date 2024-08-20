Підірвані мости в Курській області можуть створити оперативне оточення для російських військ – Bild

У росіян є два варіанти, обидва — фатальні, наголошує Рьопке.

Підірвані захисниками з 16 серпня мости у Глушківському районі Курської області можуть допомогти ЗСУ відрізати угруповання російських військ, створивши оперативне оточення для від 2 до 3 тисяч ворожих військових.

Про це інформує видання Bild.

Окупанти намагаються завадити цьому, будуючи понтонні переправи, створюючи повітряні мости та захищаючи останній прохід до річки Сейм, за 5 кілометрів від якої знаходяться Сили оборони.

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке тим часом стверджує, що українсько-російський кордон, який знаходиться західніше потенційного "котла", готовий до оборони, але росіянам не буде легко, якщо Сили оборони будуть наступати зі сходу. До того ж на заході ЗСУ вже пройшли кордон і навіть взяли під свій контроль 15 квадратних кілометрів території до річки Сейм.

"У росіян зараз простий вибір: або битися і обороняти цю територію, або відступити. Мабуть, обидва варіанти для них фатальні, — заявив Рьопке. — Але потрібно прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в України".

Знищення трьох мостів дають підстави вважати, що Україна планує утримувати територію Курської області, яку зараз контролюють ЗСУ. У The Wall Street Journal вважають, що зараз на цій ділянці працюють приблизно шість тисяч захисників, ще чотири тисячі виконують допоміжну функцію у Сумській області. Тож росії, аби відбити свою прикордонну зону, знадобиться, ймовірно, понад 20 тисяч військових.

Автори матеріалу стверджують, що Київ вважає, що зможе утримувати російську територію досить довго. Вона зможе стати важелем впливу, який Україна згодом спробує обміняти на окуповані рф власні території.

Також не слід забувати про понад дві тисячі полонених у Курській області. Їх намагатимуться обміняти на українських військових.