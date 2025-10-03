Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Підлітки, які вчинили самосуд над українцем у Вроцлаві, також з України – поліція

03 жовтня 2025, 12:35
скриншот з відео
За словами польської поліції, всі вони знали одне одного
Група підлітків, які побили 23-річного українця у Вроцлаві, поголили йому голову й намалювали нацистську символіку на обличчі, також були з України.
 
Про це заявив речник вроцлавської поліції Войцех Яблонський, цитує TVN24.
 
За його словами, група з семи людей складалася виключно з громадян України. Поліція заявила, що всі вони знали одне одного "з місця роботи, проживання чи навчання".
 
"Трьом із цих порушників було висунуто звинувачення в нападі, заподіянні тілесних ушкоджень та образі, серед іншого. Решту, оскільки їм ще не виповнилося 17 років, судитимуть у сімейному суді", — сказала речниця поліції Вроцлава Александра Фройс.
 
Нагадаємо, група підлітків у Вроцлаві виманила 23-річного українця на "побачення із 16-річною дівчиною", створивши в соціальних мережах фальшивий профіль.
 
Коли чоловік прибув до призначеного місця, на нього напали. Нападники побили його, поголили йому голову та намалювали нацистську символіку на обличчі, записуючи весь інцидент на відео.
 
Поліція Вроцлава наголосила: незалежно від поведінки жертви, ніхто не має права самостійно здійснювати правосуддя.
