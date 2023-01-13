Підвезли "бойових бобрів" для ЗСУ: гризуни ускладнять наступ російських військ із білорусі – Sky News

Бобри, греблі та переповнені річки ускладнять наступ російських військ із білорусі.

В України з'явився несподіваний союзник – бобри. За словами Сергія Хомінського, прессекретаря Волинської бригади тероборони, зазвичай греблі бобрів руйнують, але через війну не чіпають, тож тепер скрізь вода, що на руку ЗСУ, пише Sky News.

Волинська бригада територіальної оборони – один із підрозділів, що беруть участь у навчаннях із захисту кордону. Навчання проходять поруч із водоймищами, які є природною перешкодою для ворога.

"На своїй землі все допомагає – ландшафт, безліч річок, які цьогоріч вийшли з берегів", – сказав представник бригади Віктор Рокун.

Сергій Хомінський додав, що зараз Україна має ще одного корисного союзника – бобрів.

"Коли вони будують греблі, люди зазвичай їх руйнують, але тільки не цьогоріч, тож тепер вода тут усюди", – пояснив він.

Уздовж кордону України та білорусі тягнуться кілометри річок, що вийшли з берегів, і в'язких полів. В Україні спостерігається надзвичайно м'яка зима, що створює ідеальні умови для оборони.

Українські фіційні особи попереджають про те, що зсрф може знову наступати з території рб.

Та незважаючи на те, що російське угруповання військ у білорусі збільшується, атака на північний захід України з білоруської території пов'язана з низкою складнощів.

Місцевий ландшафт дозволить захисникам України легко спрямовувати рух російських військ у певні райони, які зручно обстрілювати артилерією.