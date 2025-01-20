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ПОЛІТИКА

Після інавгурації Трампа Сенат проголосує за нових глав Держдепу та Пентагону

20 січня 2025, 17:59
Після інавгурації Трампа Сенат проголосує за нових глав Держдепу та Пентагону
Фото: Укрінформ
Очікується, що два ключові комітети Сенату зустрінуться після інавгурації, щоб проголосувати за відповідні кандидатури Марко Рубіо та Піта Хегсета на посади глави Держдепу та Пентагону.

Сенат США сьогодні проголосує за призначення Державного секретаря та глави Пентагону. На ці посади розглядають Марко Рубіо та Піта Хегсета відповідно.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що два ключові комітети Сенату зустрінуться після інавгурації, щоб проголосувати за відповідні кандидатури Марко Рубіо та Піта Хегсета на посади глави Держдепу та Пентагону.

Комітет Сенату з внутрішньої безпеки та урядових справ також збереться, щоб розглянути кандидатури Крісті Ноем і Рассела Воута.

Розклад сенату на понеділок (за київським часом):

  • 15:15: Сенатський комітет у закордонних справах проводить засідання в Капітолії та голосує за кандидатуру Рубіо на посаду держсекретаря.
  • 16:30: Сенат приймає рішення.
  • 17:00: Сенатський комітет з питань збройних сил проводить засідання і голосує за кандидатуру Хегсета на посаду міністра оборони.
  • 17:30: Засідання Комітету з питань внутрішньої безпеки та урядових справ, на якому розглядається кандидатура Ноєма на посаду міністра внутрішньої безпеки та кандидатура Воута на посаду міністра з питань управління та бюджету. Цього тижня Воут ще має постати перед бюджетним комітетом.17:30
  • 17:30: Сенат голосує за поправку сенатора від Республіканської партії Джоні Ернста (можливе голосування) та остаточне ухвалення закону Лейкена-Райлі.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, новим президентом США офіційно стане Дональд Трамп. Він ще в листопаді з упевненим відривом переміг на президентських виборах.

інавгураціяПентагонСенат СШАдерждеп

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