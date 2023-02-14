Матеріали:
Теми:

Після перехоплення російських літаків Польща очікує подальші провокації рф

14 лютого 2023, 13:07
Після перехоплення російських літаків Польща очікує подальші провокації рф
Фото: з вільних джерел
Утім, варто зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено, з союзниками - прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Матеуш Моравецький після інциденту з перехопленням російських військових літаків біля кордону Польщі очікує й інші провокації від росії.

Про це повідомляє RMF24.

"володимир путін і кремль перейдуть до подальших провокацій, вони перевірять пильність, вони перевірять згуртованість і єдність трансатлантичного альянсу", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він наголосив, що потрібно зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено, з союзниками. Також нагадав про події 15 листопада, коли під час російських ракетних обстрілів недалеко від польсько-українського кордону в Пшеводуві на польську територію впала ракета.

"Тут знову спрацювали всі процедури. Тоді ми також прийняли правильні рішення разом з нашими союзниками", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили групу з трьох російських військових літаків у небі над Польщею.

Останні матеріали

Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Політика
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 11:36
Політика
"Газпром" створює "приватну армію". Кому може загрожувати вторгнення – TIME
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 09:24
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Політика
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 15:37
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 11:17
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Політика
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 09:12
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється