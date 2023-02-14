Після перехоплення російських літаків Польща очікує подальші провокації рф

Утім, варто зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено, з союзниками - прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Матеуш Моравецький після інциденту з перехопленням російських військових літаків біля кордону Польщі очікує й інші провокації від росії.



Про це повідомляє RMF24.

"володимир путін і кремль перейдуть до подальших провокацій, вони перевірять пильність, вони перевірять згуртованість і єдність трансатлантичного альянсу", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.



Він наголосив, що потрібно зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено, з союзниками. Також нагадав про події 15 листопада, коли під час російських ракетних обстрілів недалеко від польсько-українського кордону в Пшеводуві на польську територію впала ракета.

"Тут знову спрацювали всі процедури. Тоді ми також прийняли правильні рішення разом з нашими союзниками", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів перехопили групу з трьох російських військових літаків у небі над Польщею.