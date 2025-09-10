Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
рф становить "постійну загрозу" після порушення повітряного простору Польщі – Пісторіус

10 вересня 2025, 17:04
рф становить
Очільник німецького Міноборони припустив, що дрони могли навмисно порушити кордони НАТО, і наголосив на необхідності консультацій у рамках статті 4 Договору про колективну безпеку Альянсу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після інциденту з порушенням російськими безпілотниками повітряного простору Польщі заявив про "постійну загрозу" з боку рф. 

Він також припустив, що дрони могли навмисно порушити кордони НАТО, передає Tagesschau.

Пісторіус наголосив, що загроза росії проявляється через провокації у повітряному просторі Балтійського регіону, на Балтійському морі, у водах під морем, а також через гібридні атаки і несанкціоновані польоти у Центральній Європі.

"Це постійна загроза, яка вимагає рішучої відповіді", – заявив міністр під час засідання Бундестагу.

Глава Міноборони також підкреслив важливість консультацій у рамках статті 4 Договору НАТО, що передбачає обговорення будь-яких загроз безпеці союзників.

Пісторіус додав, що безпілотники були "очевидно спрямовані" на навмисне порушення польського повітряного простору.

Сьогодні зранку Польща офіційно підтвердила, що росія атакувала її дронами.

 

війнаБорис Пісторіус

