Очільник німецького Міноборони припустив, що дрони могли навмисно порушити кордони НАТО, і наголосив на необхідності консультацій у рамках статті 4 Договору про колективну безпеку Альянсу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після інциденту з порушенням російськими безпілотниками повітряного простору Польщі заявив про "постійну загрозу" з боку рф.

Він також припустив, що дрони могли навмисно порушити кордони НАТО, передає Tagesschau.

Пісторіус наголосив, що загроза росії проявляється через провокації у повітряному просторі Балтійського регіону, на Балтійському морі, у водах під морем, а також через гібридні атаки і несанкціоновані польоти у Центральній Європі.

"Це постійна загроза, яка вимагає рішучої відповіді", – заявив міністр під час засідання Бундестагу.

Глава Міноборони також підкреслив важливість консультацій у рамках статті 4 Договору НАТО, що передбачає обговорення будь-яких загроз безпеці союзників.

Пісторіус додав, що безпілотники були "очевидно спрямовані" на навмисне порушення польського повітряного простору.

Сьогодні зранку Польща офіційно підтвердила, що росія атакувала її дронами.