Південна Корея "не стоятиме осторонь", якщо КНДР отримає допомогу рф для посилення свого військового потенціалу

У разі отримання КНДР інформації та технологій для посилення своїх розробок ядерної зброї в обмін на боєприпаси для рф, то в небезпеці опиниться не тільки Україна, але і Південна Корея.

Південна Корея та союзники "не залишаться осторонь" у разі отримання КНДР допомоги від росії для посилення можливостей своєї зброї масового знищення.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль під час звернення до Генасамблеї ООН, передає CNN.

"Хоча військова сила в різних країнах може відрізнятися, об’єднавшись у непохитній солідарності та неухильно дотримуючись наших принципів, ми можемо стримувати будь-які незаконні провокації", - сказав Юн.

Також він закликав реформувати Раду Безпеки ООН, заявивши, що такий заклик "отримає широку підтримку", якщо росія постачатиме Північній Кореї інформацію в обмін на зброю.

"Парадоксально, що постійний член Ради Безпеки ООН, якому довірено роль головного охоронця світового миру, веде війну, вторгаючись в іншу суверенну державу, і отримує зброю та боєприпаси від режиму, який відверто порушує резолюції Ради Безпеки ООН", - заявив Юн. .

Він також додав, що у разі отримання КНДР інформації та технологій для посилення своїх розробок ядерної зброї в обмін на боєприпаси для рф, то в небезпеці опиниться не тільки Україна, але і Південна Корея.

13 вересня диктатори КНДР та росії Кім Чен Ин та владімір путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Про це Кім говорив і з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.