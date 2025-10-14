Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Північна Корея могла отримати допомогу росії у створенні міжконтинентальної ракети

14 жовтня 2025, 13:37
Північна Корея могла отримати допомогу росії у створенні міжконтинентальної ракети
Фото: з вільного доступу
КНДР назвала "Хвасон-20" "найпотужнішою системою ядерної стратегічної зброї".

Північна Корея, ймовірно, отримала технологічну допомогу від росії у розробці нової міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-20".

Про це заявив голова Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Чін Йон Сун, пише Yonhap.

Північнокорейську балістичну ракету вперше продемонстрували минулого тижня на військовому параді з нагоди 80-ї річниці заснування Трудової партії Кореї.

КНДР назвала "Хвасон-20" "найпотужнішою системою ядерної стратегічної зброї".

Конструкція пускової установки цієї ракети відрізняється від попередньої "Хвасон-19", яку вперше випробували у жовтні 2024 року. Це породило припущення, що Північна Корея могла отримати допомогу від росії у розробці нової балістичної ракети на тлі їхнього дедалі тіснішого військового зближення.

"Я вважаю, що така можливість цілком існує", — заявив південнокорейський генерал Чін Йон Сун. 

На запитання про здатність армії протидіяти гіперзвуковим ракетам Чін відповів, що «точність перехоплення може трохи знижуватися, але їх можливо перехопити».

Поряд з "Хвасон-20" Північна Корея продемонструвала цілий ряд озброєнь — від нової гіперзвукової ракети до машин, призначених для запуску кількох ударних дронів.

Генерал Південної Кореї визнав занепокоєння через розвиток північнокорейських озброєнь і запевнив, що військові його армії ретельно готуються до реагування.

