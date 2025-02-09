Північна Корея відправила рекордну кількість робітників до росії, порушивши резолюцію ООН

Зазначається, що КНДР та росію підозрюють у використанні студентських віз для відправки північнокорейських працівників.

Північна Корея відправила тисячі робітників в росії минулого року. Це є порушенням резолюцію Радбезу ООН.

Про це повідомляє Yonhap.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї зазначає, що КНДР відправила тисячі робітників на різні будівельні майданчики по всій росії через нестачу робочої сили, яку спричинила війна рф проти України.

Згідно з резолюціями Радбезу ООН у відповідь на випробування зброї Північною Кореєю, Пхеньяну заборонили відправляти своїх громадян на роботу за кордон. Всі північнокорейські робітники мали повернутися до грудня 2019 року.

Зазначається, що КНДР та росію підозрюють у використанні студентських віз для відправки північнокорейських працівників.

Як пише видання "Радіо Вільна Азія", торік в росії в'їхав 13 221 громадянин Північної Кореї. Це майже в 12 разів більше, ніж у 2023 році. Серед тих, хто в'їхав в росію минулого року, 7887 осіб заявили, що приїхали з освітньою метою.

Північна Корея минулого року відправила до росії тисячі солдатів для участі у війні проти України. За даними української розвідки, йдеться приблизно про 12 тисяч військовослужбовців.