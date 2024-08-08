Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата, який обвинувачується у діяльності проти України
08 серпня 2024, 12:07
фото: Держприкордонслужба
Затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області.
Біля кордону зі Словаччиною прикордонники затримали чоловіка, який виявився депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують, зокрема, у виправдовуванні, запереченні збройної агресії рф проти України.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Як зазначається, прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Його під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу "Великий Березний" за кількасот метрів від держрубежу. Невідому особу, яка йшла у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.
Під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 і ч.3 ст.436-2 ККУ "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників".
У ДПСУ повідомили, що чоловіка доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після проведення необхідних заходів затриманого передали співробітникам відповідних правоохоронних органів.