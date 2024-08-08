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Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата, який обвинувачується у діяльності проти України

08 серпня 2024, 12:07
Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата, який обвинувачується у діяльності проти України
фото: Держприкордонслужба
Затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області.

Біля кордону зі Словаччиною прикордонники затримали чоловіка, який виявився депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують, зокрема, у виправдовуванні, запереченні збройної агресії рф проти України.

Про це повідомила  Держприкордонслужба. 

Як зазначається, прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Його під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу "Великий Березний" за кількасот метрів від держрубежу. Невідому особу, яка йшла у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.
 
Під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 і ч.3 ст.436-2 ККУ "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників".
 
У ДПСУ повідомили, що чоловіка доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після проведення необхідних заходів затриманого передали співробітникам відповідних правоохоронних органів.
Словаччиназатриманнявійна в Україніросія окупанти

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