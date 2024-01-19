Похмуре усвідомлення війни в Україні настає в міру того, як у Вашингтоні борються за фінансування – CNN

Війна в Україні може тривати щонайменше ще 2 роки. Дехто вважає, що і 5 років

Про це пише CNN з посиланням на американських чиновників.

"Незалежно від того, що станеться в американській політиці цього року, американські та західні розвідники вважають, що війна Росії в Україні, ймовірно, триватиме набагато довше.

Оцінки різняться, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще два роки, згідно з численними джерелами, знайомими з розвідданими – достатньо довго, щоб пережити перший термін Байдена.

У приватних розмовах деякі американські та західні чиновники кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п'ять років", - пише видання.

В США хочуть направити Україні якомога більше допомоги до січня 2025 року, оскільки там побоюються переобрання Трампа, який може скоротити підтримку.

Байден же вважає, що на кону стоять американські військові, адже, якщо українсько-російська війна перекинеться на територію НАТО, США доведеться взяти безпосередню участь у конфлікті.

Натомість Бундестаг обіцяє допомогти в разі зменшення підтримки США Україні.