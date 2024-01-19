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Бундестаг обіцяє допомогти в разі зменшення підтримки США Україні

19 січня 2024, 17:06
Бундестаг обіцяє допомогти в разі зменшення підтримки США Україні
Фото: uainforg.livejournal.com
Депутати Бундестагу мають чітке розуміння необхідності підтримки України і в разі скорочення залученості США Берлін задіює механізми відповіді на можливі надзвичайні ситуації.

Про це сьогодні заявили речники парламентських фракцій трьох партій правлячої коаліції, передає Укрінформ.

В партії "Зелених" заявили, що війна в центрі Європи загрожує не лише свободі в Україні, але свободі в Європі і Німеччині, тому люди в Україні мають бути впевнені в солідарності німців.

"Але йдеться також і про наші власні інтереси, в Європі, в Німеччини, щоби Україна не програла в цій боротьбі, тому ми продовжуватимемо її підтримувати. Ми єдині щодо цього в коаліції", - сказав депутат Свен-Крістіан Кіндлер .

Він додав, що ситуація в Україні може погіршитися через такі країни як КНДР які постачають ракети рф, а в США є радикально налаштовані республіканці, які виступають проти допомоги Україні, а є держави ЄС уже не хочуть надавати так багато допомоги як раніше. Тому на Німеччині в цій ситуації лежить особлива відповідальність.

Речник з бюджетної політики Вільної демократичної партії Отто Фріке запевнив, що якщо, з бюджетної точки зору, виникне ризик, пов’язаний з обранням президентом США Дональда Трампа і рішенням Конгресу більше не виділяти допомогу Україні, німецький парламент зможе відреагувати на "загрозу".

Бундестаг неодноразово показував, що якщо складається екстрена ситуація, він завжди може впоратися", - додав політик. 

Коли буде чітко зрозуміло, що є загроза, наприклад, що росіяни просуваються в Україні і треба щось негайно робити», тоді Бундестаг може і повинен дуже швидко реагувати, для цього є законодавчі інструменти, пояснив Фріке. Він висловив упевненість, що якщо до цього дійде, партії правлячої коаліції матимуть підтримку опозиційного блоку ХДС/ХСС.

"Всі сподіваються, що до скорочення допомоги з боку США не дійде, але якщо так станеться, то урядова коаліція досягла згоди по політичному пункту щодо підтримки України. Готовність є", - сказав депутат Соціал-демократичної партії Денніс Роде.

Вчора ввечері бюджетний комітет Бундестагу на "коригувальному засіданні" вніс останні штрихи в запропонований урядом федеральний бюджет на 2024 рік. 

Канцлер Олаф Шольц привітав це і сказав: 

"попри важкі вихідні умови, вдалося зрештою узгодити документ з чіткими акцентами".

Ухваленню передували тижні політичних суперечок через необхідність запровадження жорсткої економії по багатьох пунктах. Комітет ухвалив рішення про основний фінансовий документ з видатками близько 476,8 мільярда євро та новими кредитами на суму близько 39 мільярдів євро.

Остаточне рішення щодо бюджету на 2024 рік Бундестаг і Бундесрат мають прийняти на початку лютого.

В документі передбачено збільшення вдвічі військової підтримки Україні.

 

допомогабюджетбундестаг

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