Politico описало 5 кроків для вступу України до ЄС у 2027 році
Брюссель обговорює можливість часткового членства України в ЄС до повного виконання реформ та зняття вето з боку Угорщини. Ініціатива перебуває на ранній стадії, але у Євросоюзі вже окреслили п'ять ключових кроків її реалізації.
Про це йдеться у матеріалі Politico.
Концепція, яку неофіційно називають "зворотним розширенням", передбачає включення України до інституцій ЄС на початку процесу реформ із поступовим отриманням прав і обов'язків членства.
При цьому ЄС наголошує, що жодних спрощень вимог до реформ не передбачається, а план має насамперед політичне значення – продемонструвати солідарність із країною, яка потерпає від війни.
Крок 1: Підготовка України до переговорів
ЄС вже надав Києву неформальні рекомендації щодо шести переговорних кластерів, щоб Україна могла швидше рухатися в процесі інтеграції. Три кластери вже детально опрацьовані, ще три будуть представлені на неформальній зустрічі міністрів ЄС на Кіпрі у березні. Чиновники наголошують: жодних послаблень у вимогах до реформ не буде, а Україна, навіть під час війни, активізує свої реформаторські зусилля.
Крок 2: "Полегшене" членство
Модель "зворотного розширення" передбачає, що Україна приєднається до інституцій ЄС на ранньому етапі, а права та обов'язки будуть надаватися поступово.
"Це переосмислення процесу: країна приєднується спершу, а потім поступово отримує права та обов'язки членства", – пояснив чиновник ЄС.
Проте ідея має противників, зокрема в Німеччині, де побоюються, що новим членам обіцяють більше, ніж блок зможе виконати.
Крок 3: Вирішення угорської позиції
Головною перешкодою залишається позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти вступу України. ЄС розглядає два шляхи: очікувати результатів угорських виборів або застосувати політичні механізми для обходу блокування.
Крок 4: Міжнародний політичний тиск
Якщо Орбан знову буде обраний, у ЄС можуть залучити зовнішній тиск. Politico зазначає, що у 20-пунктному мирному плані Дональда Трампа передбачено вступ України до ЄС до 2027 року, і США можуть спробувати вплинути на Будапешт через телефонні переговори.
Крок 5: Крайні механізми ЄС
Якщо політичні домовленості не спрацюють, у Брюсселі можуть розглянути застосування статті 7 договору ЄС, яка дозволяє обмежити право окремої країни блокувати рішення щодо розширення блоку, включно з позбавленням права голосу.
Наразі ЄС не планує йти на цей крок до виборів в Угорщині, але оцінює його можливість на майбутнє.