Politico описало 5 кроків для вступу України до ЄС у 2027 році

10 лютого 2026, 11:12
Плани прийняти Київ до ЄС ще до завершення всіх реформ і зняття угорського вето свідчать про відчутну терміновість у Брюсселі.

Брюссель обговорює можливість часткового членства України в ЄС до повного виконання реформ та зняття вето з боку Угорщини. Ініціатива перебуває на ранній стадії, але у Євросоюзі вже окреслили п'ять ключових кроків її реалізації. 

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Концепція, яку неофіційно називають "зворотним розширенням", передбачає включення України до інституцій ЄС на початку процесу реформ із поступовим отриманням прав і обов'язків членства. 

При цьому ЄС наголошує, що жодних спрощень вимог до реформ не передбачається, а план має насамперед політичне значення – продемонструвати солідарність із країною, яка потерпає від війни. 

Крок 1: Підготовка України до переговорів 

ЄС вже надав Києву неформальні рекомендації щодо шести переговорних кластерів, щоб Україна могла швидше рухатися в процесі інтеграції. Три кластери вже детально опрацьовані, ще три будуть представлені на неформальній зустрічі міністрів ЄС на Кіпрі у березні. Чиновники наголошують: жодних послаблень у вимогах до реформ не буде, а Україна, навіть під час війни, активізує свої реформаторські зусилля. 

Крок 2: "Полегшене" членство 

Модель "зворотного розширення" передбачає, що Україна приєднається до інституцій ЄС на ранньому етапі, а права та обов'язки будуть надаватися поступово. 

"Це переосмислення процесу: країна приєднується спершу, а потім поступово отримує права та обов'язки членства", – пояснив чиновник ЄС. 

Проте ідея має противників, зокрема в Німеччині, де побоюються, що новим членам обіцяють більше, ніж блок зможе виконати. 

Крок 3: Вирішення угорської позиції 

Головною перешкодою залишається позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти вступу України. ЄС розглядає два шляхи: очікувати результатів угорських виборів або застосувати політичні механізми для обходу блокування. 

Крок 4: Міжнародний політичний тиск 

Якщо Орбан знову буде обраний, у ЄС можуть залучити зовнішній тиск. Politico зазначає, що у 20-пунктному мирному плані Дональда Трампа передбачено вступ України до ЄС до 2027 року, і США можуть спробувати вплинути на Будапешт через телефонні переговори. 

Крок 5: Крайні механізми ЄС 

Якщо політичні домовленості не спрацюють, у Брюсселі можуть розглянути застосування статті 7 договору ЄС, яка дозволяє обмежити право окремої країни блокувати рішення щодо розширення блоку, включно з позбавленням права голосу.

Наразі ЄС не планує йти на цей крок до виборів в Угорщині, але оцінює його можливість на майбутнє.

