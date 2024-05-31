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ПОЛІТИКА

Politico: Замах на життя словацького прем'єр-міністра – тривожний сигнал для демократії

31 травня 2024, 11:23
Politico: Замах на життя словацького прем'єр-міністра – тривожний сигнал для демократії
Фото: news.yahoo.com
Європейські лідери повинні докласти зусиль, щоб демократична система працювала краще.

Нещодавній замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не призведе до ще однієї великої війни на континенті — на додачу до тієї, яку Владімір Путін вже веде в Україні. Тим не менш, історики в наступні роки цілком можуть оцінити цей замах на життя глави європейського уряду — перший з 2003 року — як ще одну проміжну ланку на шляху тривожного падіння Європи до крайньої політичної гостроти й насильства.

Про це пише Politico.

У Британії з 2016 року вже було вбито двох депутатів — Джо Кокса та Девіда Амесса. А федеральна поліція Німеччини повідомила минулого тижня, що зареєструвала рекордні 60 тисяч політично вмотивованих кримінальних злочинів у 2023 році. Таким чином, дії Чинтули, нападника на прем'єра, безумовно, повинні стати тривожним дзвінком для всіх, хто дбає про демократію і побоюється, що Європа повернеться у минуле, де політичне насильство було звичним явищем.

Золотий вік Європи також мав і темний бік: політичне насильство пронизувало Європу задовго до початку війни. Кількість вбитих лідерів тієї епохи вражає, включаючи прем'єр-міністрів Греції, Болгарії, Сербії та Іспанії (двох), міністра юстиції Фінляндії, монархів Греції, Італії та Португалії, а також австрійську імператрицю.

Коли ці вбивства розгорталися, дехто заспокоював себе, стверджуючи, що вони були вчинені божевільними й психами. Сьогодні так само важко не віднести 71-річного Чинтулу — політично мінливого, іноді поета, і за іронією долі, співзасновника партії "Рух проти насильства", що проіснувала недовго, — до чого завгодно, але тільки не до божевільних.

"Звичайно, вороги демократії роблять все можливе, щоб дискредитувати наш світовий порядок за допомогою дезінформації, яка поширюється через соціальні мережі, а потім посилюється глобальною мережею організацій фейкових новин, керованих Росією, Китаєм, Іраном і союзниками", — пише Politico.

Але демократичні політики Заходу не повинні мимоволі допомагати їм, або цинічним і опортуністичним популістам — продаючи демократію за безцінь. Вони повинні прислухатися до невдоволення, бути чесними щодо болючого вибору та компромісів і зробити так, щоб демократична система працювала краще.

Фіцозамахдемократія

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