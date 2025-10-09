Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Половина поляків вважає допомогу Україні надмірною – ЗМІ

09 жовтня 2025, 19:39
Половина поляків вважає допомогу Україні надмірною – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Опитування CBOS показує, що за останні пів року ставлення поляків до прийому українських біженців знову дещо погіршилося.

Половина поляків вважає, що допомога біженцям з України з боку Польщі є занадто великою, майже стільки ж виступають проти прийняття українських біженців.

Як пише Polsat News, про це свідчить опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS).

Опитування CBOS показує, що за останні пів року ставлення поляків до прийому українських біженців знову дещо погіршилося, що відповідає тенденції, яка спостерігається з невеликими перервами з середини 2023 року.

Частка голосів на підтримку прийому біженців з України в Польщі є найнижчою (48%), а голосів проти – найвищою (45%) з часу, коли CBOS почав ставити це питання респондентам, тобто з 2014 року.

Крім того, згідно з опитуванням, у польському суспільстві зараз переважає думка, що допомога, яку Польщі пропонує біженцям з України, є занадто великою (50%), хоча лише дещо менший відсоток опитаних вважає, що її масштаб є відповідним (46%).

Більшість поляків також вважає, що доступ до таких пільг і послуг, як 800 плюс або безкоштовна медична допомога, повинні мати тільки ті українці, які працюють і платять податки в Польщі (58%).

Кожен четвертий опитаний заявив, що крім роботи та сплати податків у Польщі, українці, які отримують доступ до цих послуг, повинні також мати статус біженця (25%). Кожен дванадцятий вважає, що українці в Польщі взагалі не повинні користуватися такими пільгами (8%).

Польщабіженцідопомога Україні

Останні матеріали

Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється