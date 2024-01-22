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Польща домоглася поступки ЄС щодо обмеження експорту продовольства з України – Financial Times

22 січня 2024, 11:06
Польща домоглася поступки ЄС щодо обмеження експорту продовольства з України – Financial Times
Уряд Польщі домігся поступок від Євросоюзу в питання захисту свого і межуючих з нею ринків сільськогосподарської продукції від зерна України.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Мова йде про гарантії, які планує запропонувати Європейська комісія вже наступного тижня. 

Згаданий "запобіжник" виглядає наступним чином: Брюссель контролюватиме приплив сільськогосподарської продукції з України, якщо вона загрожуватиме зниженню цін у Польщі та інших сусідніх країнах.

Такі гарантії безпеки хочуть задіяти, коли Україна отримає повний доступ на ринки країн ЄС, уточнив комісар з питань торгівлі ЄК Валдіс Домбровскіс. 

Він акцентував, що йдеться про "специфічні для кожної країни захисні заходи".

"Ми будемо розглядати, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам, і одним зі способів зробити це є запровадження захисних заходів для конкретних країн", - сказав він.

Політик вказав, що наразі регіональний вплив від експорту української сільськогосподарської розподілений дуже нерівномірно. 

"Його відчувають насамперед найближчі сусідні країни, тоді як для ринку ЄС в цілому [він] не створює значних перешкод", - прокоментував комісар з питань торгівлі ЄК. 

Домбровскіс уточнив, що ембарго з боку Польщі триватиме до червня 2025 року. Пропозиції щодо гарантій захисту спершу має ухвалити Європейський парламент та більшість країн-членів ЄС, лише потім, по завершенню ембарго, торговельний бар'єр можна буде зняти за новими умовами, пише Financial Times.

 

експортПольщаЄвросоюз

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