ПОЛІТИКА

Польща допоможе Україні подолати наслідки російських ударів по енергетиці

10 жовтня 2025, 17:43
Польща допоможе Україні подолати наслідки російських ударів по енергетиці
Фото: polradio.pl
Глава польського МЗС вважає, що останні удари по енергетичних обʼєктах в Україні покликані "залякати людей перед зимою".

Віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Львова у пʼятницю сказав, що Варшава готова допомогти Україні в ліквідації наслідків російських атак на енергетичні обʼєкти.

Про це повідомляє РАР.

Сікорський сказав, що Польща засуджує останні російські обстріли України, згадавши і про удари по Києву в ніч проти пʼятниці.

"Польща вже обговорює, як підтримати Україну, зокрема і в цьому аспекті. Генератори, додаткові поставки електроенергії, прискорене будівництво ліній електропередачі між Україною та Польщею і, звичайно, наш термінал СПГ у Свіноуйсьці – все це до ваших послуг", – сказав він.

Глава польського МЗС вважає, що останні удари по енергетичних обʼєктах в Україні покликані "залякати людей перед зимою".

"Удари по цивільних об'єктах є воєнними злочинами. путін вже має звинувачення у викраденні та русифікації українських дітей. Я думав, що йому вже вистачить, а тут чергові атаки. І це те, на що ми справді повинні реагувати посиленням санкцій проти росії та посиленням допомоги Україні", – додав Сікорський.

У Єврокомісії та європейських столицях засудили нові удари рф по українських об’єктах енергосистеми, внаслідок чого вперше за тривалий час сталось масштабне знеструмлення Києва. 

