Польща готова видобувати газ на заході України та створити "енергетичні мости" – Моравецький

Це необхідно, щоб позбутись енергетичної залежності від росії.

Польща готова долучитись до видобутку газу на заході України та створити "енергетичні мости" між українськими АЕС та польськими містами.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Укрінформ.

Моравецький під час конференції "E23: PL for UA – Польсько-українське партнерство у розбудові енергетичної безпеки майбутнього" заявив, що Польща зацікавлена у розвитку енергетичної співпраці для того, щоб стати незалежною від російських енергоносіїв.

"Нас уже cьогодні запрошують до спільних геолорозвідувальних та проєктів з видобутку в Україні. Звичайно, там має настати мир, але такі проєкти можливі. Переговори стосуються різних сфер, у тому числі газорозвідки на заході України", – повідомив польський прем'єр.

Він додав, що існує ідея створення "енергетичних мостів" Жешув-Хмельницька АЕС та Холм-Рівненська АЕС.