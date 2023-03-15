Польща готова видобувати газ на заході України та створити "енергетичні мости" – Моравецький
Польща готова долучитись до видобутку газу на заході України та створити "енергетичні мости" між українськими АЕС та польськими містами.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Укрінформ.
Моравецький під час конференції "E23: PL for UA – Польсько-українське партнерство у розбудові енергетичної безпеки майбутнього" заявив, що Польща зацікавлена у розвитку енергетичної співпраці для того, щоб стати незалежною від російських енергоносіїв.
"Нас уже cьогодні запрошують до спільних геолорозвідувальних та проєктів з видобутку в Україні. Звичайно, там має настати мир, але такі проєкти можливі. Переговори стосуються різних сфер, у тому числі газорозвідки на заході України", – повідомив польський прем'єр.
Він додав, що існує ідея створення "енергетичних мостів" Жешув-Хмельницька АЕС та Холм-Рівненська АЕС.