ПОЛІТИКА

Польща посилює фізичну підготовку військових: половина солдатів має зайву вагу

09 жовтня 2025, 15:21
Польща посилює фізичну підготовку військових: половина солдатів має зайву вагу
Фото: wartime.org.ua
58% солдатів старше 50 років мають надмірну вагу, а понад 46% — курять, що є найвищим показником серед країн НАТО.

Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про розробку комплексного плану, спрямованого на покращення фізичної форми військовослужбовців.

Як повідомляє RMF24, документ передбачатиме спеціальну систему тренувань та заходів для зміцнення здоров’я польських солдатів.

За даними Військового медичного інституту, стан здоров’я значної частини військових викликає занепокоєння: 58% солдатів старше 50 років мають надмірну вагу, а понад 46% — курять, що є найвищим показником серед країн НАТО. Для порівняння, у Збройних силах США частка курців не перевищує 20%.

Голова Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич відкрито визнав, що в армії є «генерали з животами» і закликав наслідувати американський підхід до фізичної підготовки. Він нагадав слова колишнього міністра оборони США Піта Гегсета, який вважав "абсолютно неприйнятним бачити товстих генералів і адміралів у Пентагоні".

Інструктор із виживання Павло Шлендак зазначив, що проблема зайвої ваги серед солдатів є наслідком сучасного способу життя: "Це покоління, яке проводить багато часу за телефонами й комп’ютерами, має слабку фізичну підготовку".

Водночас професор Павло Кшесинський з Військового медичного інституту звернув увагу, що на здоров’я військових також негативно впливають стрес і складна геополітична ситуація.

Міністр Косіняк-Камиш запевнив, що відомство вже працює над поліпшенням умов служби:

"У нас усі, включно з генералами, складають іспити з фізичної підготовки. Ми створюємо нові медичні підрозділи, щоб підвищити рівень здоров’я особового складу", — заявив він у ефірі Polsat.

Нині польська армія налічує близько 215 тисяч солдатів, із них понад 150 тисяч професійних. Міністерство оборони підкреслює, що покращення фізичної форми військовослужбовців стане одним із головних пріоритетів, аби "армія знову стала армією".

ПольщавійськовіВладислав Косіняк-Камиш

