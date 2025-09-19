Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща проведе масштабні перевірки укриттів

19 вересня 2025, 11:11
Польща проведе масштабні перевірки укриттів
Джерело: krymsos.com
Будівництво та ремонт бомбосховищ стало одним із пріоритетів урядової програми захисту населення та цивільної оборони на 2025-2026 роки
Польська влада доручила перевірити майже 4 тисяч захисних споруд після порушень повітряного простору країни російськими дронами. 
 
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.
 
Будівництво та ремонт бомбосховищ стало одним із пріоритетів урядової програми захисту населення та цивільної оборони на 2025-2026 роки. Вона передбачає, зокрема, адаптацію укриттів "відповідно до сучасних загроз" та створення захисних споруд.
 
Першочергово інвестуватимуть у громади, які підпадають під територію операції "Східна варта", та міста, які визначатимуться "особливо вразливими". На ці цілі країна вже виділила майже 5 млрд злотих.
 
Органи захисту населення доручили провести майже 4 тисяч перевірок наявних об'єктів. Наразі було оглянуто понад 2 тисячі захисних споруд, з них тисяча – відповідає вимогам.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Холман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється