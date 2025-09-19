Польща проведе масштабні перевірки укриттів

Польська влада доручила перевірити майже 4 тисяч захисних споруд після порушень повітряного простору країни російськими дронами.

Будівництво та ремонт бомбосховищ стало одним із пріоритетів урядової програми захисту населення та цивільної оборони на 2025-2026 роки. Вона передбачає, зокрема, адаптацію укриттів "відповідно до сучасних загроз" та створення захисних споруд.

Першочергово інвестуватимуть у громади, які підпадають під територію операції "Східна варта", та міста, які визначатимуться "особливо вразливими". На ці цілі країна вже виділила майже 5 млрд злотих.

Органи захисту населення доручили провести майже 4 тисяч перевірок наявних об'єктів. Наразі було оглянуто понад 2 тисячі захисних споруд, з них тисяча – відповідає вимогам.