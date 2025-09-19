Польща проведе масштабні перевірки укриттів
19 вересня 2025, 11:11
Джерело: krymsos.com
Польська влада доручила перевірити майже 4 тисяч захисних споруд після порушень повітряного простору країни російськими дронами.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.
Будівництво та ремонт бомбосховищ стало одним із пріоритетів урядової програми захисту населення та цивільної оборони на 2025-2026 роки. Вона передбачає, зокрема, адаптацію укриттів "відповідно до сучасних загроз" та створення захисних споруд.
Першочергово інвестуватимуть у громади, які підпадають під територію операції "Східна варта", та міста, які визначатимуться "особливо вразливими". На ці цілі країна вже виділила майже 5 млрд злотих.
Органи захисту населення доручили провести майже 4 тисяч перевірок наявних об'єктів. Наразі було оглянуто понад 2 тисячі захисних споруд, з них тисяча – відповідає вимогам.