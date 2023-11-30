Польща приєдналась до бойкоту міністерського засідання ОБСЄ через участь у ньому Сєргєя Лаврова

Раніше про бойкот засідання заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а слідом за ним глави МЗС Естонії, Литви та Латвії.

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що не братиме участі в засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через присутність там голови російського МЗС Сєргєя Лаврова.

Про це пише польське медіа TVP World.

Новопризначений польський міністр Шимон Шинковський вель Сенк бойкотуватиме зустріч. Він пояснив таке рішення тим, що росія є державою-агресором, яка відповідальна за воєнні злочини.

Шинковський критично оцінив участь Лаврова в засіданні, спрямованому на розбудову миру та безпеки. На ньому також не будуть присутні інші представники польського МЗС.

Раніше про бойкот засідання заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, а слідом за ним глави МЗС Естонії, Литви та Латвії.

30 листопада — 1 грудня в місті Скопʼє, що в Північній Македонії, відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

У квітні 2022 року, після початку повномасштабної агресії росії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство росії в ОБСЄ "становить загрозу для безпеки та співпраці в Європі". Він закликав організацію виключити росію з її складу. Але цього так і не сталося.

У листопаді 2022 року влада Польщі, яка 2022 року головувала в ОБСЄ, не видала російській делегації візи для участі у 29-му засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць організації, пояснивши це бажанням "максимально ізолювати росію". Однак навіть попри це учасники зустрічі так і не змогли ухвалити спільну резолюцію.