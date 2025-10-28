Польща відкриє два пункти пропуску на кордоні з білоруссю – Туск

На одному з них діятимуть обмеження.

Польща готова відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з білоруссю.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє Interia Wydarzenia.

На початку листопада Польща планує відкрити два прикордонні пункти на кордоні з білоруссю - у Бобровниках і Кузниці. На пункті "Бобровники-Берестовіца" проблем із логістикою не буде, а на пункті "Кузня-Брузги" до кінця року зможуть проїжджати тільки автомобілі масою до 3,5 тонн через ремонт дороги.

Пункт "Польшовце-Пещатка" поки залишать закритим, оскільки в його районі розташований військовий табір.