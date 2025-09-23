Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща відкриває прикордонні пункти з білоруссю

23 вересня 2025, 16:12
Фото: з вільного доступу
З 12 вересня всі прикордонні переходи з білоруссю залишалися закритими до відновлення руху.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про рішення відновити роботу прикордонних пунктів з білоруссю. Відповідне рішення набуде чинності о півночі з середи на четвер. Обмеження були введені у зв’язку з білорусько-російськими військовими маневрами "Запад-2025".

Про це повідомляє Polsat News.

"Хочу повідомити про рішення спільно з главою Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, який сьогодні видасть відповідне розпорядження, щодо повторного відкриття залізничних та автомобільних прикордонних пунктів. Тих, які були закриті у зв’язку з маневрами "Запад" та зростанням загрози й політичної нестабільності на наших кордонах та в регіоні", — заявив Туск у вівторок під час засідання Сейму.

З 12 вересня всі прикордонні переходи з білоруссю залишалися закритими до відновлення руху. Заборона стосувалася як виїзду з Польщі до білорусі, так і в’їзду на територію країни, включно з автомобільним та вантажним залізничним транспортом.

Попри завершення маневрів «Запад-2025», польська сторона зберігала закриття кордону з міркувань безпеки.

Під час пресконференції Туск також зазначив, що одночасно з білоруськими військовими навчаннями в Польщі проходили власні тренування для польських військових, які він оцінив як успішні.

"Ситуація не є радісною, але, мабуть, ми маємо підстави для задоволення, оцінюючи ефективність, масштаб та характер навчань, проведених у Польщі", — додав прем’єр.

За його словами, відкриття прикордонних пунктів зараз є найрозумнішим кроком уряду, враховуючи також економічні інтереси польських перевізників та PKP Cargo.

Водночас Туск підкреслив, що уряд зберігає за собою право повторно закрити кордон у разі загострення ситуації:

"Якщо буде така потреба, якщо зросте напруженість або агресивна поведінка наших сусідів, ми не вагатимемося і приймемо рішення про повторне закриття переходів", — наголосив прем’єр.

