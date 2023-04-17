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Президенти Польщі й Італії заявили, що їхні країни підтримують швидку інтеграцію України до ЄС

17 квітня 2023, 21:20
Президенти Польщі й Італії заявили, що їхні країни підтримують швидку інтеграцію України до ЄС
Фото з вільного доступу
Польський лідер висловив сподівання, що цьогорічний звіт Єврокомісії щодо поступу у процесі інтеграції й реалізації реформ в Україні наблизить вступ країни до ЄС.
Варшава і Рим підтримують швидкий шлях інтеграції до ЄС України, Молдови і країн Західних Балкан.

Про це під час спільного брифінгу для ЗМІ у Варшаві заявили президенти Польщі й Італії Анджей Дуда і Сержіо Матарелла, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив польський президент, українці зараз борються за те, "щоб мати право самостійно вирішувати власну долю і прямувати у напрямку, в якому вони хочуть".

"Українці хочуть бути з нами, хочуть бути на боці Заходу і належати до нашої Спільноти, і ми повинні якомога більшою мірою торувати їм дорогу до цієї Спільноти. Ми повинні їх прийняти до цієї Спільноти якнайшвидше. Звіт ЄС ми отримаємо у травні, і сподіваюся, що це буде черговий крок, який наблизить Україну до повного членства в ЄС", – констатував Дуда.

Він наголосив на важливості того, щоб до ЄС без зволікань були прийняті Молдова та країни Західних Балкан.

Дуда повідомив, що із президентом Італії Сержіо Матареллою вони обговорили саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже незабаром.

"Ми говорили про те, яким чином НАТО має далі підтримувати Україну", – зазначив він.

Своєю чергою президент Італії нагадав, що торік Україна і Молдова отримали статус країн-кандидатів щодо членства в ЄС.

"Ми очікуємо зараз на конкретну реалізацію питань щодо євроінтеграції України і Молдови. Це також стосується країн Західних Балкан", – наголосив Матарелла.

Він назвав це дуже важливим питанням, адже ці країни чекають на членство в Європейському Союзі, і важливо, щоб це сталося, адже йдеться про спільні європейські цінності.

 

ЄСІталіяДУДАвійна в УкраїніЄС. Українаінтеграція

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