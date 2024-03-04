Польща закликає ЄС заборонити імпорт продовольства з росії та білорусі

Прем'єр Туск хоче, щоб заборона імпорту була європейським, а не польським рішенням.

Польща закликатиме Європейську комісію ввести повну заборону на імпорт продуктів харчування з росії та білорусі.

Про це сказав прем'єр-міністр Дональд Туск, який раніше заявляв про розгляд розширення ембарго на продукцію з України.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Я переконаний, що спільне європейське рішення буде більш ефективним, ніж окремі рішення країн регіону", – сказав Туск під час спільної пресконференції зі своєю литовською колегою Інґрідою Шимоніте 4 березня у Вільнюсі,

Туск заявив, що запропонує відповідну парламентську резолюцію. Шимоніте уточнила, що Литва підтримає загальноєвропейську ініціативу щодо заборони російських сільськогосподарських товарів.

Раніше українські журналісти зафіксували на кордоні Польщі та білорусі потік вантажного транспорту, який вивозить до Європи продукцію з території російського союзника. Безперешкодна торгівля відбувається під час блокування польськими фермерами українського кордону. Під час зйомки сюжету журналіста "Української правди" Михайла Ткача та його оператори на чотири години затримали польські поліцейські та співробітники спецслужби, видаливши частину відзнятого матеріалу.