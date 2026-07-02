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Польща заявила, що Україна не передала технології дронів в обмін на МіГ-29

02 липня 2026, 14:42
Польща заявила, що Україна не передала технології дронів в обмін на МіГ-29
Фото: wikipedia.org
Варшава чекає на технології вже кілька місяців.

Польща заявила, що Україна не виконала домовленостей щодо передачі технологій дронів в обмін на винищувачі МіГ-29, але водночас продає безпілотники Кувейту.

Про це заявив у польській радіостанції Trojka міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Reuters.

За його словами, переговори щодо передачі Україні решти польських винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій виробництва безпілотників тривали протягом кількох місяців. "Спочатку вони погодилися на таке рішення, але сьогодні вже не виконують домовленостей", – сказав глава польського Міноборони.

Косіняк-Камиш також зазначив, що якщо Україна здатна продавати безпілотники Кувейту і заробляти на цьому під час війни, то вона має можливість відповісти взаємністю. "Якщо Україна вже може продавати дрони Кувейту і заробляти на цьому під час війни, то вона здатна віддячити тим, хто передає їй свою техніку, і бодай символічно поділитися власними можливостями", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, чому передачі технологій не відбувається, польський міністр припустив, що Київ ставить історичні суперечки з Польщею вище за інші питання через внутрішньополітичні мотиви. "Я думаю, це пов'язано зі стратегією, яку вони зараз обрали: конфлікт на історичному ґрунті сьогодні формує політичний образ президента Зеленського", – сказав він, додавши, що такий підхід лише посилює підтримку ультраправих сил, які прагнуть скористатися антиукраїнськими настроями.

Нагадаємо, останнє загострення у польсько-українських відносинах відбулося після того, як президент Навроцький позбавив Зеленського найвищої державної нагороди Польщі через суперечку навколо українського військового підрозділу, названого на честь повстанців УПА.

ПольщаВладислав Косіняк-КамишМіГ-29дронивійнаУПА

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