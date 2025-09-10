Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща збирає уламки: знайдено 15 російських дронів та частини ракети (оновлено)

10 вересня 2025, 20:18
Фото з вільних джерел
Для пошуків було залучено близько 12 тисяч поліцейських, а влада продовжує розслідування обставин інциденту.

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що в країні знайдено уламки десяти російських безпілотників та частини ракети невідомого походження. 

Про це інформує телеканал TVP з посиланням на офіційні джерела.

Генеральний штаб Збройних сил Польщі на пресконференції повідомив, що уламки дронів були виявлені в кількох регіонах, переважно на сході країни — у Люблінському воєводстві. Частини ракети знайшли в селі Вихалев за 50 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Поліція Люблінського воєводства підтвердила, що уламки безпілотників також були виявлені в селі Чоснувка неподалік білоруського кордону. За даними агентства Reuters, пошкоджені частини дронів було знайдено біля міста Замосць на південному сході Польщі.

Додаткові уламки були знайдені у центральній частині країни — поблизу Лодзі та в місті Олесно, що розташоване за 400 кілометрів від кордону.

Для пошуку уламків залучили близько 12 тисяч поліцейських, повідомляє Головне управління поліції Польщі.

Раніше речниця міністра внутрішніх справ Кароліна Галецька припустила, що уламки ракети можуть належати системі протиповітряної оборони, повідомляє The Guardian.

Речник Оперативного командування ЗС Польщі Яцек Горишевський зазначив, що серед збитих безпілотників можуть бути «приманки» типу «Гербер», однак ця інформація ще перевіряється.

Згідно з BBC, один з дронів був знайдений на полі у Мнішкові в Лодзькому воєводстві, приблизно за 250 км від білоруського кордону, інший - поблизу міста Ельблонг на півночі країни.

Усе це стало наслідком масового порушення повітряного простору Польщі вранці 10 вересня, коли винищувачі вилетіли для перехоплення безпілотників.

 
