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ПОЛІТИКА

Польські правоохоронці стверджують, що торік у Польщі впала українська ракета – Rzeczpospolita

26 вересня 2023, 13:44
Польські правоохоронці стверджують, що торік у Польщі впала українська ракета – Rzeczpospolita
За даними видання, у місті Пшеводово в Люблінському воєводстві впала зенітна ракета С-300 5-В-55 (російського виробництва), і прокуратура нібито знає, з якого місця в Україні її запустили.

У ході розслідування польські правоохоронці дійшли висновку, що ракета, яка впала у Пшеводуві торік, імовірно, була українською.

Про це пише Rzeczpospolita із посиланням на джерела.

"Справді, ми отримали висновок, але через його конфіденційний характер ми не розголошуємо його зміст", – сказав журналістам речник Національної прокуратури Лукаш Лапчинський. Він також сказав, що Польща направила Україні заявку про правову допомогу і чекає на відповідь.

За даними видання, у місті Пшеводово в Люблінському воєводстві впала зенітна ракета С-300 5-В-55 (російського виробництва), і прокуратура нібито знає, з якого місця в Україні її запустили.

Також джерела Rzeczpospolita стверджують, що ракета не могла бути російською. Слідчі вважають, що тоді російські позиції були в місці, звідки жодна російська ракета не могла досягти Пшеводово, тому що вона має радіус дії від 75 до 90 км.

"Навіть якщо припустити, що російські батареї були в білорусі, то від місця, де вони тоді були, до Пшеводова по прямій 150 км. По-друге, росіяни не мають такого типу ракет у білорусі", — йдеться у матеріалі.

15 листопада 2022 року агентство Associated Press (AP) із посиланням на високопоставленого представника американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, яка є членом НАТО, і впали на її території, унаслідок чого загинули двоє людей. Rzeczpospolita уточнює, це були чоловіки 59 і 60 років.

ракетиПольщавійна

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