ПОЛІТИКА

Польський віцепрем’єр: вето Навроцького блокує Starlink для України

25 серпня 2025, 16:31
Польський віцепрем’єр: вето Навроцького блокує Starlink для України
Фото: СNN
Міністр розкритикував рішення Навроцького.

Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський заявив в соціальній мережі Х, що вето президента Кароля Навроцького на продовження допомоги українцям "ріже наосліп".

"Рішення Кароля Навроцького фактично блокує доступ України до інтернету, адже воно напряму пов’язане із законом про підтримку українців. У результаті це означає зупинку роботи Starlink, який Польща надавала Україні під час війни, а також кінець підтримки зберігання даних української влади в безпечному місці", — написав Гавковський.

Гавковський додав, що він не уявляє "кращого подарунка для військ путіна, ніж відключення України від інтернету, що щойно вирішив зробити президент". 

"Пане президенте, ви повинні припинити сліпо бити по уряду задля політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і одночасно допомагаєте росії. Одні скажуть "Ганьба", інші — "Зрада сусіда"!", — зазначив міністр цифрових технологій.

Наразі Україна значно покладається на послуги супутникового звʼязку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.

