Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям у Польщі: подробиці
25 серпня 2025, 13:35
За словами президента Польщі, він хоче, аби поляки були на рівних з українцями
Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам.
Про це повідомляє INTERIA.PL.
"Я не змінюю своєї думки і вважаю, що 800 плюс повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я", - зауважив політик.
За його словами, Польща має досягнути у цьому питанні соціальної справедливості, адже поляки у своїй країні мають бути на рівних з українцями.
"Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", - додав Навроцький.
Президент Польщі наголосив, що запропонував свій законопроєкт щодо цього питання.
"Я закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону. У цьому проєкті закону я також пропоную нові рішення щодо надання громадянства не тільки гостям з України, але й з інших регіонів", - сказав польський лідер.
Він вважає, що громадянство Польщі є не лише великою честю, але й має вплив на майбутнє "нашої національної спільноти".
"Я вважаю, що процес надання громадянства повинен бути продовжений з трьох до 10 років, і така пропозиція буде включена в цей законопроєкт", - анонсував Навроцький.
Наступним пунктом, який має бути в законопроєкті, що запропонував президент Польщі, повинно бути збільшення покарання за незаконне перетинання кордону.
"Це має бути п'ять років", - підкреслив президент.
Своєю чергою він сказав, що потрібно "викорінити російську пропаганду" і встановити партнерські відносини між Польщею та Україною.
"Тому я пропоную включити до законопроєкту пункт "стоп бандеризму", - додав Навроцький.
Проте він все ж хоче, аби у кримінальному кодексі "бандеризм" відповідав німецькому нацизму.