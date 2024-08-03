Помста за вбивство Ханії буде "жорстокою, у відповідний час, у відповідному місці" – Reuters

В Ірані стверджують, що лідер Хамас був убитий снарядом малої дальності.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) обіцяє, що помста за вбивство лідера палестинського угруповання Хамас Ісмаїла Ханії буде "жорстокою, у відповідний час і у відповідному місці".

Бойовики стверджують, що Ханію було вбито в Тегерані снарядом малої дальності з боєголовкою близько 7 кг, і обіцяють "сувору помсту".

Видання нагадує, що вбивство Ханії в середу викликало побоювання щодо прямого конфлікту між Тегераном та його заклятим ворогом Ізраїлем у регіоні, який потрясається війною Ізраїлю в Газі та загостренням конфлікту в Лівані.

"Помста за вбивство лідера Хамас буде жорстокою і у відповідний час, у відповідному місці та способом", - йдеться в заяві КВІР, які звинувачують у його смерті "терористичний сіоністський режим" Ізраїлю.