Понад 50% зброї на фронті українського виробництва – Свириденко

13 квітня 2026, 14:55
Фото: Юлія Свириденко/Telegram
Це безпілотні системи, артилерія, системи звʼязку.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що понад 50% зброї на фронті – українського виробництва. Також вона повідомила про впровадження швидких закупівель інновацій для війська та затвердження політики управління правами інтелектуальної власності в ОПК.
 
Про це глава уряду написала у Telegram.
 
"Українські зброярі — це спільнота сміливих підприємців, які у партнерстві із Силами оборони створюють унікальні технології. Це понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей", – йдеться у її повідомленні. 
 
Вона додала, що понад 50% зброї на фронті – українського виробництва. Це безпілотні системи, артилерія, системи звʼязку. Свириденко повідомила, що до Дня зброяра уряд ухвалив рішення, яких давно очікував ринок.
 
Постанова надає можливість Міноборони закуповувати інноваційні зразки для тестування у реальних бойових умовах.  Таким чином скорочується шлях від розробки до постачання. Також запроваджують системний збір зворотного зв’язку від військових щодо ефективності. 
 
Також уряд затвердив політику управління правами інтелектуальної власності в оборонно-промисловому комплексі. Встановлюють чіткі правила для держави і виробників щодо захисту розробок і їх використання. Метою політики є захист прав на оборонні технології, що створюються підприємствами державного сектору оборонно-промислового комплексу або набуваються в межах оборонних закупівель державними замовниками, і їх використання у виробництві товарів оборонного призначення.

 

Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
