Понад 50% зброї на фронті українського виробництва – Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що понад 50% зброї на фронті – українського виробництва. Також вона повідомила про впровадження швидких закупівель інновацій для війська та затвердження політики управління правами інтелектуальної власності в ОПК.

"Українські зброярі — це спільнота сміливих підприємців, які у партнерстві із Силами оборони створюють унікальні технології. Це понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей", – йдеться у її повідомленні.

Вона додала, що понад 50% зброї на фронті – українського виробництва. Це безпілотні системи, артилерія, системи звʼязку. Свириденко повідомила, що до Дня зброяра уряд ухвалив рішення, яких давно очікував ринок.

Постанова надає можливість Міноборони закуповувати інноваційні зразки для тестування у реальних бойових умовах. Таким чином скорочується шлях від розробки до постачання. Також запроваджують системний збір зворотного зв’язку від військових щодо ефективності.

Також уряд затвердив політику управління правами інтелектуальної власності в оборонно-промисловому комплексі. Встановлюють чіткі правила для держави і виробників щодо захисту розробок і їх використання. Метою політики є захист прав на оборонні технології, що створюються підприємствами державного сектору оборонно-промислового комплексу або набуваються в межах оборонних закупівель державними замовниками, і їх використання у виробництві товарів оборонного призначення.