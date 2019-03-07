Порошенко написав листа 18 керівникам Євросоюзу

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав лідерів європейських країн подвоїти зусилля і тиск на Росію, щоб Москва звільнила українських заручників. А також, щоб Європа зберегла режим санкцій щодо Росії до відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Про це п'ятий Президент України написав у листах до 18 керівників Євросоюзу, а також до керівників держав та урядів, які є членами Європейської Народної Партії, зокрема: голови Європейської Ради Дональда Туска, голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, канцлерки Німеччини Ангели Меркель, інформує LB.ua.

"Учора я направив лист керівникам країн-членів Ради Європи. Я не можу мовчати, моя команда не може мовчати - ми закликали повернутися до питань запровадження санкцій. Ми закликали політичні сили в Україні підписати Євроатлантичної хартію, щоб зафіксувати наш рух у Євросоюз. Тому наш рух у ЄС - це верховенство права, демократія, вільні вибори, свобода слова і добробут людей, а рух у НАТО - це безпека і повернення наших хлопців з фронту додому, пліч-о-пліч з ними будуть представники 30 країн", - зазначив Петро Порошенко під час виступу на Вінниччині.

Крім того, Петро Порошенко в листі до європейських лідерів нагадав, що Парламентська асамблея Ради Європи "була створена для того, щоб бути на сторожі прав людини і фундаментальних свобод, натомість руйнує власні правила і ставить під загрозу свій міжнародний статус, запрошуючи Російську Федерацію повернутися в Асамблею".

Петро Порошенко зазначив, що повернення делегації РФ відбувається в той самий час, коли Росія продовжує військову агресію на Донбасі, розгортає нові репресії в окупованому Криму, відмовляється виконати обов'язковий наказ Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків, як і заперечує нові докази причетності Росії до збивання МН17, який забрав 298 невинних життів. Також лідер "Європейської Солідарності" нагадав, що Російська Федерація не виконала жодної з попередніх вимог ПАРЄ.

"Сьогодні член нашої команди, Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи сюди, в Україну, для спостереження на виборах. Чому? Тому що не може країна-агресор спостерігати, як ми проводимо парламентські вибори. Це вони будуть нас вчити демократії? Ми повинні діяти рішуче - тільки від наших опонентів ми не чуємо жодного коментаря, вони не збираються захищати державу, їм нема що сказати", - підкреслив Порошенко.

П'ятий Президент України глибоко обурений тим, що основним фактором у поверненні Росії в ПАРЄ стало фінансове питання.

"Ганебним є те, що замість того, щоб закликати Росію дотримуватися фундаментальних принципів і норм Ради Європи, єдиним закликом до Москви є вимога відновити виплату фінансових внесків до бюджету Організації. Це очевидний вибір між цінностями і ціною", - написав Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" переконаний, що мета, яку Москва переслідує в ПАРЄ, - "це не поліпшення стандартів прав людини, не підтримка громадянського суспільства, не виконання рішень Європейського суду з прав людини на території Російської Федерації". Петро Порошенко впевнений, що Кремль прагне підірвати міць демократичної спільноти в захисті верховенства права, нав'язати гібридний наратив з трибуни ПАРЄ, а також отримати індульгенцію для своїх наступних міжнародних злочинів.

Нагадаємо, що вночі 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка повертає Російській Федерації право голосу на засіданнях. Рішення підтримали 118 делегатів, 62 проголосували проти, 10 - утрималися.

МЗС після цього відкликало посла при Раді Європи, а міністр Павло Клімкін порадив Верховній Раді відкликати запрошення спостерігачам на вибори від ПАРЄ.

Сім держав, які проголосували проти повернення повноважень російській делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення ПАРЄ.