Португалія планує закупівлі літаків і кораблів у партнерів по НАТО

Країна готується збільшити військові витрати, щоб досягти цілей НАТО.

Португалія купуватиме оборонне обладнання як у Європі, так і в США.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми чітко хочемо інвестувати в європейську оборону. Оборонна промисловість Португалії значно розвивається, якщо подивитися, наприклад, на виробництво дронів", — сказав міністр закордонних справ країни Паулу Ранжел.

Ранжел, зазначивши, що закупівлі стосуватимуться літаків і кораблів, відмовився вдаватися у деталі, посилаючись на правила держзакупівель, але назвав заклик президента США Дональда Трампа підвищити витрати на оборону в межах НАТО до 5% ВВП "абсолютно правильним".

Він пояснив, що цю мету зробили більш гнучкою через сильне навантаження на оборонну промисловість: країни різко збільшили витрати й заповнили портфелі замовлень компаній, тож постачання може затримуватися. За його словами, буває так, що протягом року не отримуєш нічого, а потім одразу приходять дві-три одиниці техніки.

Ранжел також заявив, що Захід повинен "продовжувати й наполегливо реалізовувати" свою стратегію досягнення миру в Україні, додавши, що росія "не діє в дусі доброї волі та доброзичливості". Він також зазначив, що розглядається низка планів щодо посилення тиску на кремль, включаючи введення вторинних санкцій.

Міністр також закликав США запровадити санкції, додавши "ще один рівень тиску", а також посилити взаємодію з Китаєм та Індією щодо шляхів припинення війни.