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Посли G7 визначили реформи в Україні, які підтримають під час головування Франції

Група визначила 5 напрямів: верховенство права та боротьба з корупцією, економічний розвиток, оборона та безпека, людський потенціал, ефективне управління
Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ в Україні визначила ключові реформи, на які буде спрямована її підтримка під час головування Франції у G7 протягом 2019 року.
Посли G7 визначили реформи в Україні, які підтримають під час головування Франції Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у Twitter Групи підтримки України в рамках "Групи семи", повідомляє "Європейська правда".

"Група Послів G7 з підтримки реформ в Україні відзначає поступ у реформуванні, здійснений починаючи з 2015 року, та докладатиме й надалі зусиль для подальшого просування цих реформ. Вона визначила ключові реформи, на які буде спрямована її підтримка протягом головування Франції у G7", - йдеться у повідомленні.

Група визначила 5 напрямів: верховенство права та боротьба з корупцією, економічний розвиток, оборона та безпека, людський потенціал, ефективне управління.

Нагадаємо, що домовленість про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), досягнута між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), є ключовим кроком до забезпечення економічного зростання і в майбутньому - економічної стабільності України.

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29 01 2019 22:40
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