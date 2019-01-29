Посли G7 визначили реформи в Україні, які підтримають під час головування Франції
Про це йдеться у Twitter Групи підтримки України в рамках "Групи семи", повідомляє "Європейська правда".
"Група Послів G7 з підтримки реформ в Україні відзначає поступ у реформуванні, здійснений починаючи з 2015 року, та докладатиме й надалі зусиль для подальшого просування цих реформ. Вона визначила ключові реформи, на які буде спрямована її підтримка протягом головування Франції у G7", - йдеться у повідомленні.
Група визначила 5 напрямів: верховенство права та боротьба з корупцією, економічний розвиток, оборона та безпека, людський потенціал, ефективне управління.
Нагадаємо, що домовленість про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), досягнута між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), є ключовим кроком до забезпечення економічного зростання і в майбутньому - економічної стабільності України.
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