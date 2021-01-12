Посли ЄС затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі, почнуть діяти в четвер
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" п'ятому пакету санкцій ЄС проти Білорусі", - повідомив Джозвяк у Twitter, відзначивши, що під санкції потраплять 17 осіб та 11 організацій.
Новий санкційний пакет буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 2 грудня, відповідно, тоді ж санкції і набудуть чинності.
За інформацією журналіста, ЄС також почав роботу над шостим пакетом санкцій, але поки що рано говорити про його зміст. Новий пакет обмежень може бути готовий у січні/лютому.
ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.
Нагадаємо, що у ніч на 29 листопада польські служби затримали 33 мігранти. Вони незаконно намагалися перетнути кордон.
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