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Потужна буря на Балканах призвела до травмувань і збитків у кількох країнах, - ВІДЕО

Буря також прокотилася уздовж узбережжя Хорватії Адріатикою, ламаючи дерева, що призвело до блокування доріг, пошкодження ліній електропередачі та затоплення вулиць
Потужна буря на Балканах поранила кількох людей, коли сильний вітер і дощ виривали з корінням дерева, зривали дахи та відрізали електроенергію в частинах регіону.
Потужна буря на Балканах призвела до травмувань і збитків у кількох країнах, - ВІДЕО Фото з вільних джерел

Поліція Хорватії заявила в суботу, що німецький громадянин у п'ятницю отримав опіки від удару блискавки біля столиці Загреба. Поліція заявляє, що в інцидент потрапили ще двоє людей, які отримали шок, але обійшлося без видимих ​​травм, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Буря також прокотилася уздовж узбережжя Хорватії Адріатикою, ламаючи дерева, що призвело до блокування доріг, пошкодження ліній електропередачі та затоплення вулиць. Поліція заявляє, що отримала десяток звернень до рятувальників на морі.

Державне телебачення Сербії говорить, що дерево впало на 54-річного чоловіка на півдні Сербії, що спричинило серйозні травми хребта і легке поранення дружини. Град, вітeр та дощ завдали великої шкоди у частинах країни.

Нагадаємо, що у ніч з 24 на 25 травня в результаті сильного вітру та грози у п'яти областях України знеструмлено 69 населених пунктів.

 
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