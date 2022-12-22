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ПОЛІТИКА

Повертаємося з Вашингтона з хорошими результатами, з тим, що дійсно допоможе, - Зеленський

22 грудня 2022, 19:26
Повертаємося з Вашингтона з хорошими результатами, з тим, що дійсно допоможе, - Зеленський
Володимир Зеленський
Коли ми говоримо "патріоти" в Україні та Сполучених Штатах, ми все одно маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішене для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості

Українська делегація повертається з Вашингтона до України з хорошими результатами і реальною допомогою. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Повертаємося з Вашингтона – їдемо з добрими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми говоримо "патріоти" в Україні та Сполучених Штатах, ми все одно маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішене для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом", - зазначив президент України.

Зеленський також подякував президенту США Джо Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу.

"Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки – обом палатам, обом партіям, усім, хто підтримує Україну, всім бажаючим перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде!", - наголосив глава держави.


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