Повертаємося з Вашингтона з хорошими результатами, з тим, що дійсно допоможе, - Зеленський

Коли ми говоримо "патріоти" в Україні та Сполучених Штатах, ми все одно маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішене для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості

Українська делегація повертається з Вашингтона до України з хорошими результатами і реальною допомогою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Повертаємося з Вашингтона – їдемо з добрими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми говоримо "патріоти" в Україні та Сполучених Штатах, ми все одно маємо на увазі захист держави та людей. Це питання вирішене для України. Є й фінансова підтримка. Є й інші домовленості – про них трохи згодом", - зазначив президент України.

Зеленський також подякував президенту США Джо Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу.

"Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки – обом палатам, обом партіям, усім, хто підтримує Україну, всім бажаючим перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде!", - наголосив глава держави.