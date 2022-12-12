Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ППО плюс амуніція - Україна отримає новий більший пакет допомоги для ЗСУ від Швеції

12 грудня 2022, 08:00
ППО плюс амуніція - Україна отримає новий більший пакет допомоги для ЗСУ від Швеції
Фото: РБК
У дев'ятому пакеті допомоги Швеція надасть Україні системи ППО, комплектувальні для іншого виду ППО та зимову амуніцію для українських військових

Швеція надасть Україні дев'ятий пакет допомоги для Збройних сил, на 50% більшій, ніж попередній. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на спільному брифінгу з міністром України Олексієм Резніковим.

"Уряд Швеції ухвалив дев’ятий пакет підтримки України, і він на 50% більшій, ніж восьмий пакет. Це пов’язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію з боку росії. В цьому пакеті ми надаємо ППО, комплектувальні для іншого виду ППО та зимову амуніцію для українських військових", — сказав Йонсон.

Швеція не просто підтримує Україну, а інвестує у "нашу загальну безпеку", оскільки росія постійно порушує права людей, зокрема, атакуючи лікарні, університети, школи, наголосив міністр.  Він  розповів, що на власні очі побачив наслідки атак росіян на цивільні об'єкти у Миколаєві, де побував разом із своїм українським колегою.

"З 1 січня ми будемо головувати в Раді Європи і для нас буде надважливим завданням захищати інтереси України", — пообіцяв міністр оборони Швеції.

Наразі Швеція бере участь у підготовці українських військових у Великій Британії. Уряд також розглядає можливість продовження цієї місії після закінчення року, та долучиться до тренувальної місії ЄС.


Швеціядопомога арміїУкраїнаППО

Останні матеріали

Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Cуспільство
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 08:53
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 грудня 2022, 13:52
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Політика
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 14:02
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Політика
Що означає удар українського безпілотника в глибині російської території? Переломний момент, який демонструє вразливість росії – Фред Каплан
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 11:56
Прикре самогубство
Cуспільство
Прикре самогубство "Дождя". російській опозиції варто змінити ідеологію, якщо вона дійсно прагне змінити владу
Дмитро Редько – 09 грудня 2022, 09:38
Нещодавній виступ путіна як виклик Заходу. Він також готує своє населення до виснажливої війни – Мік Раян
Політика
Нещодавній виступ путіна як виклик Заходу. Він також готує своє населення до виснажливої війни – Мік Раян
Переклад iPress – 08 грудня 2022, 13:09
ЄС має проблему зі шпигунами. Чому їх так важко упіймати – Politico
Політика
ЄС має проблему зі шпигунами. Чому їх так важко упіймати – Politico
Переклад iPress – 08 грудня 2022, 12:14
російські атаки на аеродроми: Україна завдає удару у відповідь – Мік Раян
Технології
російські атаки на аеродроми: Україна завдає удару у відповідь – Мік Раян
Переклад iPress – 08 грудня 2022, 09:30
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється