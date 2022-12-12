ППО плюс амуніція - Україна отримає новий більший пакет допомоги для ЗСУ від Швеції

У дев'ятому пакеті допомоги Швеція надасть Україні системи ППО, комплектувальні для іншого виду ППО та зимову амуніцію для українських військових

Швеція надасть Україні дев'ятий пакет допомоги для Збройних сил, на 50% більшій, ніж попередній. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на спільному брифінгу з міністром України Олексієм Резніковим.

"Уряд Швеції ухвалив дев’ятий пакет підтримки України, і він на 50% більшій, ніж восьмий пакет. Це пов’язано з тим, що ми спостерігаємо ескалацію з боку росії. В цьому пакеті ми надаємо ППО, комплектувальні для іншого виду ППО та зимову амуніцію для українських військових", — сказав Йонсон.

Швеція не просто підтримує Україну, а інвестує у "нашу загальну безпеку", оскільки росія постійно порушує права людей, зокрема, атакуючи лікарні, університети, школи, наголосив міністр. Він розповів, що на власні очі побачив наслідки атак росіян на цивільні об'єкти у Миколаєві, де побував разом із своїм українським колегою.

"З 1 січня ми будемо головувати в Раді Європи і для нас буде надважливим завданням захищати інтереси України", — пообіцяв міністр оборони Швеції.

Наразі Швеція бере участь у підготовці українських військових у Великій Британії. Уряд також розглядає можливість продовження цієї місії після закінчення року, та долучиться до тренувальної місії ЄС.