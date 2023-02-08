Прем'єр-міністерка Італії чекає на Зеленського у Брюсселі

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні планує двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі в четвер, 9 лютого.

Про це повідомляє CNN із посиланням на канцелярію італійського прем'єра. Зазначається, що Мелоні буде у Брюсселі 9-10 лютого для участі у позачерговому засіданні Європейської ради.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський прибув до Лондона з офіційним візитом. Після цього український лідер, за даними ЗМІ, має вирушити до Парижа, де має зустрітися із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. 9 лютого Зеленський відвідає Брюссель, де планує особисто зустрітися з лідерами ЄС на саміті та виступити перед європейським парламентом на позачерговій сесії.