Прем’єр України та президент Євроради у Києві обговорили оборонну і фінансову підтримку України

Конфіскація російських активів, створення спеціального міжнародного трибуналу та посилення санкцій проти рф — пріоритетні кроки

Премєр-міністр України Денис Шмигаль і Президент Європейської ради Шарль Мішель на зустрічі у Києві обговорили подальший рух України до ЄС, оборонну та фінансову підтримку.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Радий вітати в Києві Шарля Мішеля. З Президентом Європейської ради ми скоординували подальший рух нашої держави в Європейський Союз у контексті 24-го Саміту Україна‐ЄС. Також обговорили оборонну підтримку для посилення міцності ЗСУ й захисту неба. Дякуємо ЄС за фінансову підтримку: перші 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги на 18 млрд євро надійшли цього тижня", - зазначив очільник уряду.

Він додав, що розраховує на подальші спільні зусилля щодо посилення тиску на росію.

"Конфіскація російських активів, створення спеціального міжнародного трибуналу та посилення санкцій проти рф — наші пріоритетні кроки", - зауважив Шмигаль.