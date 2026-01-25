Прем'єр Вірменії оголосив про створення власного музичного гурту

Перший концерт "Варчабенду" запланований на 30 січня в Єревані.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про запуск власного музичного проєкту та створення гурту під назвою "Варчабенд". Відповідний анонс він оприлюднив у соціальних мережах, опублікувавши логотип і назву колективу.

Назва гурту утворена з перших двох складів вірменського слова "прем’єр" та англійського слова band. Перший концерт "Варчабенду" запланований на 30 січня в Єревані. Локацію виступу Пашинян пообіцяв оголосити згодом.

"Запрошую на танцмайданчик. Ми граємо — ви танцюєте", — написав прем’єр-міністр у Facebook 16 січня.

Вірменські медіа ще у серпні 2025 року повідомляли, що Пашинян разом із дружиною Анною Акопян почали вивчати музичні інструменти. Пізніше глава уряду неодноразово публікував відео, на яких грає на ударних, що й підігріло інтерес до його музичних експериментів.

Оголошення про створення гурту викликало жваву реакцію в соцмережах, де користувачі активно обговорюють поєднання політики й музики у виконанні очільника уряду Вірменії.