Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Прем'єр Вірменії оголосив про створення власного музичного гурту

25 січня 2026, 18:18
Прем'єр Вірменії оголосив про створення власного музичного гурту
Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел
Перший концерт "Варчабенду" запланований на 30 січня в Єревані.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про запуск власного музичного проєкту та створення гурту під назвою "Варчабенд". Відповідний анонс він оприлюднив у соціальних мережах, опублікувавши логотип і назву колективу.

Назва гурту утворена з перших двох складів вірменського слова "прем’єр" та англійського слова band. Перший концерт "Варчабенду" запланований на 30 січня в Єревані. Локацію виступу Пашинян пообіцяв оголосити згодом.

"Запрошую на танцмайданчик. Ми граємо — ви танцюєте", написав прем’єр-міністр у Facebook 16 січня.

Вірменські медіа ще у серпні 2025 року повідомляли, що Пашинян разом із дружиною Анною Акопян почали вивчати музичні інструменти. Пізніше глава уряду неодноразово публікував відео, на яких грає на ударних, що й підігріло інтерес до його музичних експериментів.

Оголошення про створення гурту викликало жваву реакцію в соцмережах, де користувачі активно обговорюють поєднання політики й музики у виконанні очільника уряду Вірменії.

ВірменіяНікол Пашинян

Останні матеріали

Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється