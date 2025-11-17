Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вірменія і США обговорили старт проєкту "маршрут Трампа"

17 листопада 2025, 15:33
Вірменія і США обговорили старт проєкту
Фото: UNSPLASH
Вірменія і США узгодили підготовку до запуску нового транзитного коридору для зміцнення миру та розвитку регіону.
Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян та заступниця держсекретаря США  з політичних питань Еллісон Хукер обговорили запуск транзитного проєкту під робочою назвою "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".
 
Про це повідомляє Аrmenpress.
 
Зустріч відбулася на тлі оцінки прогресу у реалізації мирних домовленостей між Вірменією та Азербайджаном, укладених від 8 серпня. Мірзоян і Хукер обмінялися думками щодо підготовчих робіт, необхідних для будівництва коридору, та визначили ключові етапи запуску проєкту.
 
Крім того, на зустрічі обговорювали розвиток стратегічного партнерства Вірменії та США. Сторони підтвердили готовність поглиблювати співпрацю у сферах енергетики, інфраструктури, штучного інтелекту та залучення інвестицій, які становлять взаємний інтерес.
 
СШАВірменіявійна в Україніросія окупанти

