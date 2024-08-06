Премє'р Японії: Ядерне роззброєння у світі ускладнюється через російські погрози та глобальний розкол

Прем'єр Японії пообіцяв, що їхня країна докладе реалістичних і практичних зусиль та очолить міжнародну спільноту, щоб посилити імпульс ядерного роззброєння.

Ситуація з ядерним роззброєнням у світі стає дедалі складнішою через питання про скорочення ядерних озброєнь. Також на це впливають погрози росії застосувати ядерну зброю.

Про це заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішида, повідомляє NHK.

Під час виступу на пам’ятній церемонії в Хіросімі, присвяченій 79-м роковинам атомного бомбардування міста, японський прем'єр зауважив на тому, що Японія стала єдиною країною у світовій історії, яка постраждала від атомних бомбардувань.

"Поглиблення розколу у світовому співтоваристві з питання скорочення ядерних озброєнь, а також ядерні погрози з боку росії роблять обстановку навколо ядерного роззброєння ще більш похмурою", - заявив Кішида.

Прем'єр Японії пообіцяв, що їхня країна докладе реалістичних і практичних зусиль та очолить міжнародну спільноту, щоб посилити імпульс ядерного роззброєння.

"Яким би непростим був шлях до світу без ядерної зброї, ми просто не можемо зупинити наш рух до цієї мети", - зазначив глава японського уряду.

Кішида також вказав на важливість пропонованого Договору про заборону виробництва матеріалів, що розщеплюються, який заборонить виробництво компонентів ядерної зброї. Він припустив, що буде прагнути до початку міжнародних переговорів щодо цього договору.

Нагадаємо, США, росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль мають у своєму розпорядженні ядерну зброю.