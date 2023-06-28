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ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністерка Естонії назвала білорусь "спільним з росією агресором" і закликала європейських союзників посилити оборону

28 червня 2023, 16:21
Прем'єр-міністерка Естонії назвала білорусь
Каллас Естонія
Прем'єрка Естонії наголосила, що її країна готова допомогти у відновленні України, а російські лідери повинні нести відповідальність за свої дії.

Європейські країни повинні підвищити свою обороноздатність як проти росії, так і проти білорусі.

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Метсолою в Брюсселі, повідомляє CNN.

"Ми розглядаємо білорусь як співагресора. Тому вони весь час працювали разом з росією. Ми знаємо про росію і білорусь те, що вони непередбачувані і небезпечні. І це не змінилося", – заявила Каллас відповідаючи на питання, чи становлять "вагнерівці" в білорусі ризик для Естонії.

Каллас зауважила, що нарощування оборонної промисловості й обороноздатності сьогодні є надзвичайно важливими, у зв'язку з чим країни Європи повинні почати робити відповідні кроки.

Зокрема прем'єрка Естонії наголосила, що її країна готова допомогти у відновленні України, а російські лідери повинні нести відповідальність за свої дії.

"Україна є жертвою російської війни. І згідно з міжнародним правом, росія повинна відшкодувати збитки; нам потрібне рішення, яке дозволило б використовувати заморожені активи, які були вилучені за допомогою санкцій у російських громадян і компаній, для компенсації збитків. Мій уряд також працює над відповідним законопроектом, але нам потрібне європейське рішення", – заявила очільниця естонського уряду.

Президентка Європарламенту, зі свого боку, наголосила на необхідності закрити міжнародні лазівки і посилити санкції проти росії. Вона привітала 11-й пакет санкцій й додаткові 50 млрд євро на підтримку Україні.

Також Мецола зауважила, що спроба заколоту в росії піднімає питання про "крихкість російської Федерації".

"Тому для ЄС найважливіше – не змінювати курс. Ми не можемо відволікатися на політику кремля і повинні продовжувати і посилювати нашу підтримку України в цьому контексті", – підкреслила глава Європарламенту.

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