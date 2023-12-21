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CУСПІЛЬСТВО

Президент Аргентини запустив 300 реформ одночасно: у країні надзвичайний економічний стан

21 грудня 2023, 11:11
Президент Аргентини запустив 300 реформ одночасно: у країні надзвичайний економічний стан
Джерело: satelitepampa
Указ Мілея також змінює правовий статус державних компаній і тепер дозволяє їх приватизувати.

Новий президент Аргентини Хав’єр Мілей оприлюднив надзвичайний указ щодо дерегуляції зруйнованої економіки країни. Для цього скасують сотні різних постанов і правил.

Про це пише Financial Times.

Зокрема, в Аргентині зміняться правила ринку оренди, власності на землю, ринку роздрібної торгівлі та експорту. Також Мілей хоче посилити конкуренцію в авіаційному, фармацевтичному і туристичному секторах. Виплата вихідної допомоги співробітникам буде скорочена, а випробувальний термін нових співробітників продовжать.

Указ Мілея також змінює правовий статус державних компаній і тепер дозволяє їх приватизувати.

Третя за величиною економіка Латинської Америки нині перебуває в кризі. Інфляція перевищує 160% на рік, а 40% аргентинців живуть у бідності.

Тисячі людей 20 грудня вийшли протестувати на вулиці Буенос-Айресу проти економічної "шокової терапії" нового уряду Аргентини, пише BBC. Раніше уряд заявив, що люди, які блокували вулиці, можуть втратити право на державні пільги.

У другому турі президентських виборів в Аргентині, що відбулися 19 листопада, переміг лібертаріанець Хавʼєр Мілей. Він набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Серхіо Масу. Мілей обіцяв Аргентині економічну "шокову терапію", спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Зокрема, він пропонував доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією і росією на користь США. Він також виступає проти вступу Аргентини до БРІКС. Крім того, Мілей називав президента росії володимира путіна "автократом".

економікаАргентина

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