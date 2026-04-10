Президент Чехії відповів Трампу на звинувачення в бік НАТО

Президент Чехії Петр Павел зробив низку заяв у відповідь на риторику незадоволення європейськими членами НАТО, яка пролунала у Вашингтоні від Дональда Трампа.

Глава чеської держави був вимушений визнати, що Трамп лише за останні кілька тижнів зробив більше для послаблення довіри до Альянсу, ніж російському диктатору путіну вдалося за роки.

Павел нагадав, що мета НАТО - це колективна оборона та стримування. Тому з боку Трампа було неправильно очікувати, що країни-союзниці автоматично нададуть допомогу у війні, яка ведеться на території поза Альянсом.

Президент також звернув увагу на те, що європейські країни спершу були погано проінформовані про військові операції США на Близькому Сході. І лише в той час, коли події, вочевидь, пішли не за сценарієм Білого дому, почалася риторика примусу щодо залучення інших держав до розблокування Ормузької протоки, а згодом - розчарування і образ.

На думку Павела, будь-які сумніви в обороноздатності блоку та єдності його членів ведуть до втрати глобальної ролі.