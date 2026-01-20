Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Чехії відреагував на критику передачі винищувачів Україні

20 січня 2026, 11:51
Президент Чехії відреагував на критику передачі винищувачів Україні
Фото: ukrinform.ua
Президент Чехії Петр Павел висловився щодо критики його рішення про передачу Україні винищувачів.

Президент Чехії Петр Павел висловився щодо критики його рішення про передачу Україні літаків Aero L-159 ALCA. Чеські спікери та уряд не підтримали такої ініціативи та заявили про те, що це послабить обороноздатність країни.

Про це Петр Павел сказав під час спілкування із журналістами у Ватикані після зустрічі з папою Римським Левом XIV.

За словами президента Чехії, така поведінка, зокрема реакція чехів на передачу Україні техніки є проявом егоїзму.
 
"Якщо ви подивитеся на тенденції, які сьогодні виявляються, то, з одного боку, це солідарність, а з іншого – егоїзм. Боюся, що цим рішенням ми наближаємося радше до егоїзму, ніж до солідарності", – сказав Павел.
 
Напередодні Петр Павел під час візиту до Києва 16 січня 2026 року оголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Головне призначення цієї авіації – ефективне перехоплення російських ударних безпілотників.Йдеться про легкі багатоцільові штурмовики Aero L-159 ALCA, які підходять для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями.
