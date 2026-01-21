Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президент Фінляндії назвав війну росії проти України стратегічним провалом путіна

21 січня 2026, 17:59
Президент Фінляндії назвав війну росії проти України стратегічним провалом путіна
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
Стубб зазначив, що економіка росії після чотирьох років війни проти України перебуває у скрутному становищі, характеризується високою інфляцією та великими людськими втратами.

Війна росії проти України стала повним стратегічним провалом російського диктатора владіміра путіна.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє The Guardian.

Стубб зазначив, що економіка росії після чотирьох років війни проти України перебуває у скрутному становищі, характеризується високою інфляцією та великими людськими втратами.

Президент Фінляндії додав, що його більше турбує не здатність росії закінчити цю війну, оскільки вона рухається вперед, а її небажання це зробити, оскільки вона не може собі цього дозволити.

"Ця війна стала повним стратегічним провалом президента путіна. Він збільшив розмір НАТО, зробив Україну європейською, збільшив оборонні бюджети європейських держав.Тут ми запитуємо себе: "Чи здатні ми захистити себе?". Моя відповідь: Так, здатні", - сказав Стубб.

війнаНАТОВладімір ПутінФінляндіявійна в УкраїніАлександр Стубб

Останні матеріали

Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється